وقال علاوي خلال حديثه لبرنامج "حق الرد" الذي تبثه السومرية، إنه "حين احتلت اسرائيل لبنان لم يكن هناك حزب الله كانت هناك حركة امل وهي من قاتلت اسرائيل".
وأضاف "الا ان اضطرت اسرائيل بالانسحاب لم يكن دور لحزب الله"، مشيراً الى ان "ايران دعمت حزب الله ولا يوجد مانع لكن على حزب الله ان يوجه بنادقه على اسرائيل وليس على اللبنانيين".
كانت هذه تفاصيل خبر علاوي: على حزب الله أن يوجه بنادقه لاسرائيل وليس على اللبنانيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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