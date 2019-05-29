علاوي: على حزب الله أن يوجه بنادقه لاسرائيل وليس على اللبنانيين

وقال علاوي خلال حديثه لبرنامج "حق الرد" الذي تبثه السومرية، إنه "حين احتلت اسرائيل لبنان لم يكن هناك حزب الله كانت هناك حركة امل وهي من قاتلت اسرائيل".

وأضاف "الا ان اضطرت اسرائيل بالانسحاب لم يكن دور لحزب الله"، مشيراً الى ان "ايران دعمت حزب الله ولا يوجد مانع لكن على حزب الله ان يوجه بنادقه على اسرائيل وليس على اللبنانيين".