علاوي يكشف عن شرط يخصه في الملف النووي الايراني

وقال علاوي خلال حديثه لبرنامج "حق الرد" الذي تبثه السومرية، "تحدثت بشكل صريح مع وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف خلال زيارته الاخيرة للعراق وقلت له عملياً انا ضد الحرب والعراق ليس لديه امكانية يحصن نفسه من الحرب".وأضاف أنه "بنفس الوقت لا نرى ان تصرفات ايران كلها مقبولة في تدخلاتها في شؤون المنطقة"، معتبراً أن "اميركا ساهمت بايصال الامور الى ما هو عليه الان وساهمت بالتمدد الايراني".

ولفت علاوي الى أنه "في 2010 فازت القائمة العراقية ووقفت ضدها اميركا حالها حال ايران"، مؤكداً أن "هناك كتابا باسم (العالم كما هو) لبين روتس نشره في حزيران 2018 وهو كان مفاوضا سريا فيما يتعلق بالملف النووي الايراني قال فيه، حين فاز علاوي والعراقية في الانتخابات استاءت ايران استياءً شديداً وتم تبيلغه انه اذا اميركا تدعم الفائزين فنحن سنقطع التفاوض بمسألة الملف النووي".



وبشأن وساطة العراق حول الازمة بين اميركا وايران، قال علاوي، إن "العراق ليس لديه امكانية ولا هو في دوره القوي الذي يستطيع ان يفرض رأيه على اميركا وايران العراق متلقي".

وتابع أن "العراق بلد هش وليس قويا وليس لدينا جيش ويتم الاعتماد على الحشد الشعبي، وما تزال مشاكل مع الكرد والان هناك حرائق تلتهم المحاصيل الزراعية"، مشيراً الى أن "بنية العراق غير كاملة وغير قوية وبحسب وزير الدفاع السابق خالد العبيدي قدرة طيران الجيش نزلت 20%".