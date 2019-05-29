وأضاف أنه "بنفس الوقت لا نرى ان تصرفات ايران كلها مقبولة في تدخلاتها في شؤون المنطقة"، معتبراً أن "اميركا ساهمت بايصال الامور الى ما هو عليه الان وساهمت بالتمدد الايراني".
ولفت علاوي الى أنه "في 2010 فازت القائمة العراقية ووقفت ضدها اميركا حالها حال ايران"، مؤكداً أن "هناك كتابا باسم (العالم كما هو) لبين روتس نشره في حزيران 2018 وهو كان مفاوضا سريا فيما يتعلق بالملف النووي الايراني قال فيه، حين فاز علاوي والعراقية في الانتخابات استاءت ايران استياءً شديداً وتم تبيلغه انه اذا اميركا تدعم الفائزين فنحن سنقطع التفاوض بمسألة الملف النووي".
وبشأن وساطة العراق حول الازمة بين اميركا وايران، قال علاوي، إن "العراق ليس لديه امكانية ولا هو في دوره القوي الذي يستطيع ان يفرض رأيه على اميركا وايران العراق متلقي".
وتابع أن "العراق بلد هش وليس قويا وليس لدينا جيش ويتم الاعتماد على الحشد الشعبي، وما تزال مشاكل مع الكرد والان هناك حرائق تلتهم المحاصيل الزراعية"، مشيراً الى أن "بنية العراق غير كاملة وغير قوية وبحسب وزير الدفاع السابق خالد العبيدي قدرة طيران الجيش نزلت 20%".
كانت هذه تفاصيل خبر علاوي يكشف عن شرط يخصه في الملف النووي الايراني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.