وأضاف أن "البارزاني ابدى استعداده لحضور الاجتماعات السياسية"، مؤكداً أن البارزاني "قال كردستان العراق جزء لا يتجزأ من العراق وكل امكانيتي وكردستان ستكون بخدمة الحكومة العراقية".
وفي سياق آخر كشف علاوي، أن "الولايات المتحدة تفاوض مع البعثيين وهذا الامر سمعته مع الاميركيين".
وعن رؤيته للانتخابات المقبلة، قال علاوي "لن اشارك بعد في الانتخابات ولا ارشح لاي شيء"، معتبراً أن "مفوضية الانتخابات خائبة بدليل عاقبها مجلس النواب والوزراء السابقين واحالهم للتحقيق وهي فشلت وهي تمثل المحاصصة الطائفية".
وفي رده على سؤال هل يذهب الى اعدام صدام لو كان صاحباً للقرار، قال علاوي "كان لم اعدمه بهذا الشكل وانما افهم منه لماذا غزا الكويت وماهي ظروف حربه مع ايران ولماذ قتل جماعته ولماذا اعدم الاف البعثيين ولماذا دمر لعراق وخرب الوحدة مع سوريا، ومن دفعه على تجاوز القرار العربي ببيع النفط خفية"، مشيراً الى أنه "لم يحاكم على هذه النقاط".
كانت هذه تفاصيل خبر علاوي: عبد المهدي طلب مني الذهاب لاربيل والتحدث مع البارزاني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.