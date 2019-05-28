علاوي: عبد المهدي طلب مني الذهاب لاربيل والتحدث مع البارزاني

وقال علاوي خلال حديثه لبرنامج "حق الرد" الذي تبثه السومرية، "ذهبت الى اربيل بطلب من عبد المهدي الذي زارني للبيت وقال لدينا مشاكل مع مسعود البارزاني ومنها قصة تصدير النفط وتكلمت معه وقال لدينا حقوق"، مؤكداً "وجود اتفاق يتضمن ان يبعث وفد رسمي بعد العيد ويجلس مع الحكومة".وأضاف أن "البارزاني ابدى استعداده لحضور الاجتماعات السياسية"، مؤكداً أن البارزاني "قال كردستان العراق جزء لا يتجزأ من العراق وكل امكانيتي وكردستان ستكون بخدمة الحكومة العراقية".

وفي سياق آخر كشف علاوي، أن "الولايات المتحدة تفاوض مع البعثيين وهذا الامر سمعته مع الاميركيين".

وعن رؤيته للانتخابات المقبلة، قال علاوي "لن اشارك بعد في الانتخابات ولا ارشح لاي شيء"، معتبراً أن "مفوضية الانتخابات خائبة بدليل عاقبها مجلس النواب والوزراء السابقين واحالهم للتحقيق وهي فشلت وهي تمثل المحاصصة الطائفية".



وفي رده على سؤال هل يذهب الى اعدام صدام لو كان صاحباً للقرار، قال علاوي "كان لم اعدمه بهذا الشكل وانما افهم منه لماذا غزا الكويت وماهي ظروف حربه مع ايران ولماذ قتل جماعته ولماذا اعدم الاف البعثيين ولماذا دمر لعراق وخرب الوحدة مع سوريا، ومن دفعه على تجاوز القرار العربي ببيع النفط خفية"، مشيراً الى أنه "لم يحاكم على هذه النقاط".