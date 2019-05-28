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انقاذ شاب حاول الانتحار من اعلى جسر الجادرية ببغداد

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وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "دوريات النجدة المرابطة على جسر الجادرية تمكنت من انقاذ شاب تولد ٢٠٠١ حاول رمي نفسه من اعلى الجسر بقصد الانتحار".

واضاف المصدر انه "تم القبض عليه وتسليمه للجهات المعنية لاتخاذ الاجراءات الاصولية".


يذكر أن بغداد ومحافظات أخرى تشهد بين الحين والآخر حالات انتحار، يعزوها المتخصصون في الغالب الى مشاكل عائلية وضغوط نفسية.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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