انقاذ شاب حاول الانتحار من اعلى جسر الجادرية ببغداد

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "دوريات النجدة المرابطة على جسر الجادرية تمكنت من انقاذ شاب تولد ٢٠٠١ حاول رمي نفسه من اعلى الجسر بقصد الانتحار".
واضاف المصدر انه "تم القبض عليه وتسليمه للجهات المعنية لاتخاذ الاجراءات الاصولية".
يذكر أن بغداد ومحافظات أخرى تشهد بين الحين والآخر حالات انتحار، يعزوها المتخصصون في الغالب الى مشاكل عائلية وضغوط نفسية.
واضاف المصدر انه "تم القبض عليه وتسليمه للجهات المعنية لاتخاذ الاجراءات الاصولية".
يذكر أن بغداد ومحافظات أخرى تشهد بين الحين والآخر حالات انتحار، يعزوها المتخصصون في الغالب الى مشاكل عائلية وضغوط نفسية.
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