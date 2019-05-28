عبد المهدي يزور الدوحة يوم غد

وقالت الوكالة في خبر تابعته الخليج 365، تم "امير قطر الشيخ تميم بن حمد سيجري يوم غد الأربعاء مشاورات في الدوحة مع رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي".

واضاف ان "الجانبين سيبحثان العلاقات الثنائية وآفاق تطويرها، بالإضافة إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك".



يذكر ان زيارة عبد المهدي لقطر تعد ثالث زيارة خليجية له بعدما زار الكويت والسعودية واجرى لقاءات مع المسؤولين فيهما حيث تم بحث العلاقات مع العراق والاوضاع السياسية التي تشهدها المنطقة.