امراة تنتحر بتفجير رمانة يدوية جنوب غربي بغداد

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "امراة اقدمت على الانتحار اليوم، بعد تفجيرها رمانة يدوية داخل منزلها في منطقة السيدية جنوب غربي بغداد"، عازيا السبب الى "مشاكل عائلية".
واضاف المصدر ان "قوة امنية طوقت المكان، وتم نقل الجثة الى الطب العدلي".
يذكر أن بغداد ومحافظات أخرى تشهد بين الحين والآخر حالات انتحار، يعزوها المتخصصون في الغالب الى مشاكل عائلية وضغوط نفسية.
واضاف المصدر ان "قوة امنية طوقت المكان، وتم نقل الجثة الى الطب العدلي".
يذكر أن بغداد ومحافظات أخرى تشهد بين الحين والآخر حالات انتحار، يعزوها المتخصصون في الغالب الى مشاكل عائلية وضغوط نفسية.
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