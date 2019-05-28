انتحار شاب وفتاة بعد تناولهما مادة سامة غربي بغداد

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "شاب وفتاة اقدما على الانتحار اليوم، بعد تناولهما مادة سامة بالقرب من سكة قطار الداودي ضمن منطقة حي الجامعة غربي بغداد".

واضاف المصدر ان "قوة امنية طوقت المكان، وتم نقل الجثتين الى الطب العدلي، فيما فتحت تحقيقا لمعرفة ملابسات الحادث".



يذكر أن بغداد ومحافظات أخرى تشهد بين الحين والآخر حالات انتحار، يعزوها المتخصصون في الغالب الى مشاكل عائلية وضغوط نفسية.