وفي ما يأتي نص رسالة البارزاني:
إلى جانب التعبير عن شكري وتقديري الكبيرين لبرلمان كوردستان الموقر الذي منحني ثقته اليوم باسم شعب كوردستان، وأطمئن كل الكوردستانيين الأعزاء إلى أن رئاسة الإقليم ستكون المظلة التي توحد الصفوف وتجمع كل القوى والأطراف السياسية الكوردستانية والمكونات العرقية والدينية بمختلف أفكارهم وتوجهاتهم، في سبيل التعايش السلمي والطمأنينة لشعب كوردستان.
أيها الكوردستانيون الأحبة...
سيكون توفير الأمان والسلم المجتمعي وضمان حقوق الفرد والمجتمع أهدافاً رئيسة لنا، وسنعمل من خلال اتباع سبيل الحوار على حل كل المشاكل بين الإقليم والحكومة الاتحادية في إطار الدستور، كما سنعمل على الحفاظ على علاقات الصداقة المتينة مع دول الجوار والمنطقة ومواصلة تعزيز مكانة وثقل إقليم كوردستان على المستويين الإقليمي والدولي.
إن إقليم كوردستان ملك لكل الكوردستانيين بكل تنوعهم، ورئاسة الإقليم ستكون منصة للتعبير عن إرادتهم ومطالبهم وحقوقهم بدون تمييز ولا تهميش. إن مصالح إقليم كوردستان تدعو الأطراف المشاركة إلى مواصلة وتسريع خطوات عملية تشكيل حكومة الإقليم.
كانت هذه تفاصيل خبر البارزاني: سنعمل على حل كل المشاكل بين اربيل وبغداد في إطار الدستور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.