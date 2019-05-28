نائب رئيس البرلمان يؤكد ضرورة زيادة التخصيصات المالية لسامراء

وقال مكتب الكعبي في بيان تلقت، الخليج 365، نسخة منه، إنه "جرى خلال اللقاء بحث جملة ملفات بينها تفعيل قانون سامراء عاصمة للحضارة الاسلامية، وملف زيادة التخصيصات المالية، فضلا عن الحديث عن النهوض بواقع الخدمات وتفعيل خطة الإستثمار الزراعي للقضاء".ونقل المكتب تأكيد الكعبي على "ضرورة زيادة التخصيصات المالية لقضاء سامراء، ودعم اعمار المرقدين العسكريين الشريفين عليهما السلام"، مشيرا ان "سامراء لها عمق ديني وقيمة تاريخية ثقافية كبيرة".

ولفت الكعبي الى ان "صمودها امام الإرهاب يجعلنا امام مسؤولية الحفاظ على امنها واستقرارها والحفاظ على التعايش السلمي فيها وتصويت جميع القرارات التي تساهم في تمتين وحدة ابناء القضاء والمحافظة بشكل عام".



واوعز الكعبي الى "عقد اجتماع بعد عيد الفطر مع اللجنة المشرفة على تنفيذ قانون سامراء عاصمة للحضارة الإسلامية بحضور الامانة العامة للعتبة العسكرية واللجان والجهات ذات العلاقة ، لوضع خارطة عمل متكاملة بخصوص القانون و الاسراع باعمار المرقدين الطاهرين والوقوف على احتياجات اهالي القضاء والمساهمة في حلها" .