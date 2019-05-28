عبد المهدي يكشف عن قرب زيارته طهران وواشطن لبحث اوضاع المنطقة

وقال عبد المهدي خلال مؤتمره الصحفي الاسبوعي وحضرته الخليج 365، إن "هناك زيارة مرتقبة إلى واشنطن وطهران لبحث أوضاع المنطقة". وأضاف أن "تصريح الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأخير كان تصريح تهدئة"، لافتاً إلى أن "زيارة وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف حملت وضوح الموقف".



وأوضح عبد المهدي، أن "الحكومة العراقية تحركت نحو التهدئة لتجنيب العراق تداعيات العقوبات على إيران". وأوضح عبد المهدي، أن "الحكومة العراقية تحركت نحو التهدئة لتجنيب العراق تداعيات العقوبات على إيران". وأكد رئيس الوزراء، "بينّا وجهة نظرنا في مسألة العقوبات وكان من المفترض ان ترفع العقوبات"، مبيناً أنه "اذا استمر هذا الامر قد نصل الى تصعيد يضر الجميع".

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