وقال عبد المهدي خلال مؤتمره الصحفي الاسبوعي وحضرته الخليج 365، إن "هناك حلول جدية تم وضعها لحسم ملف منتسبي القوات الأمنية المفسوخة عقودهم". وأشار رئيس الوزراء، إلى أنه "سيتم فتح نافذة الكترونية لتدقيق المعلومات".



وكان العشرات من المفسوخة عقودهم، قد اعتصموا خلال الأيام الماضية في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد للمطالبة بإرجاعهم إلى الخدمة. وكان العشرات من المفسوخة عقودهم، قد اعتصموا خلال الأيام الماضية في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد للمطالبة بإرجاعهم إلى الخدمة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عبد المهدي يعلن وضع 'حلول جدية' لحسم ملف المنتسبين المفسوخة عقودهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.