عبد المهدي: هناك تقدم كبير في انتاج الطاقة الكهربائية

وقال عبد المهدي خلال مؤتمره الصحفي الاسبوعي وحضرته الخليج 365، إن "هناك تقدم كبير بانتاج الطاقة الكهربائية في البلاد".

وأضاف أن "شبكة توزيع الطاقة الكهربائية بحاجة إلى عمل كبير".

وكان عضو مجلس النواب محمد الكربولي قد أكد، أول أمس الاحد، أن وزارة الكهرباء فشلت في أول اختبار صيفي "رغم الصفقات والتصريحات الميغاواطية".



وشهدت عدداً من مناطق العاصمة بغداد، ومحافظات اخرى خلال الايام الماضية، من انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة، ماتسبب معاناة كبيرة لدى المواطنين سيما مع شهر رمضان وارتفاع درجات الحرارة.