اندلاع حريق داخل مبنى يعود لشركة اتصال في ميسان

وقال المصدر، في حديث لـ الخليج 365، إن "حريقا اندلع، ظهر اليوم، داخل بناية مكونة من ٥ طوابق الاول لشركة اتصال وباقي الطوابق للعوائل في منطقة عواشة في ميسان".

واوضح المصدر، أن "فرق الدفاع المدني توجهت الى منطقة الحادث لمكافحة الحريق".