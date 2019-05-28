مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون تشجيع وحماية الاستثمار مع السعودية





واضاف المكتب، أن "المجلس وافق على مشروع قانون تصديق اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين حكومة جمهورية العراق وحكومة المملكة العربية

وقال المكتب الاعلامي لرئاسة الوزراء في بيان تلقت، الخليج 365، نسخة منه، إن "مجلس الوزراء عقد جلسته الاعتيادية، اليوم، برئاسة رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي، وناقش العديد من المواضيع المعدّة لجدول اعماله" .واضاف المكتب، أن "المجلس وافق على مشروع قانون تصديق اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين حكومة جمهورية العراق وحكومة المملكة العربية السعودية ، والموافقة على مشروع اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنه التهرب من دفع الضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال بين حكومة العراق وحكومة جمهورية باكستان" .

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