وقالت الامانة في بيان تلقت، الخليج 365، نسخة منه، إنه "تمت المباشرة برفع الكتل الكونكريتية وفتح الازقة ( 1 ، 3 ، 5 ، 7 ، 9 ، 11 ، 13 ، 15 ) ضمن المحلة 324 منطقة الاعظمية شمالي بغداد".
واضافت، ان "كوادرها رفعت الكتل الكونكريتية وفتح الازقة الثمانية التي تربط احياء الاعظمية بالشارع الرئيسي ابو طالب والمغلقة منذ سنة 2006 بالتنسيق والعمل المشترك مع قيادة عمليات بغداد".
وتابعت الامانة، ان "فتح الازقة اعلاه سيسهل حركة السير والمرور وسيخفف من الزحامات المرورية بشكل كبير كما سيظهر فضاءات الازقة الواسعة".
واضافت، ان "كوادرها رفعت الكتل الكونكريتية وفتح الازقة الثمانية التي تربط احياء الاعظمية بالشارع الرئيسي ابو طالب والمغلقة منذ سنة 2006 بالتنسيق والعمل المشترك مع قيادة عمليات بغداد".
وتابعت الامانة، ان "فتح الازقة اعلاه سيسهل حركة السير والمرور وسيخفف من الزحامات المرورية بشكل كبير كما سيظهر فضاءات الازقة الواسعة".
كانت هذه تفاصيل خبر امانة بغداد تعلن فتح ثمانية شوارع في العاصمة مغلقة منذ 13 عاماً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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