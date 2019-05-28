رسمياً.. تشافي مدرباً للسد القطري

2019-05-28 | 15:41
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أعلن نادي السد القطري، عن توصله لاتفاق رسمي مع تشافي هيرنانديز لاعب الفريق السابق من أجل تعيينه مديراً فنياً له بداية من الموسم المقبل، لتكون أولى تجاربه التدريبية.
وكشف الحساب الرسمي لنادي السد على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن "تشافي، سيبدأ عمله بداية من الموسم المقبل، مع الطاقم الفني الخاص به المكون من سيرجيو أوريول، إيفان توريس، أوسكار هيرنانديز، جوزيه مانويل، ديفيد باراتس، أنتونيو لوبو، سيرجيو جارسيا وأنتونيو ترامولاس.
وحدد تشافي موعد معسكره الإعدادي للموسم الجديد وسيكون في الفترة بين 14 تموز حتى 20 من نفس الشهر في مدينة برشلونة وتحديدًا في جيرونا لجميع اللاعبين الدوليين والمحليين.
وكان الإسباني قد انتقل إلى صفوف السد في صيف عام 2015، قادماً من برشلونة بعد سنوات من الانجازات الرائعة في البطولات الإسبانية والأوروبية.
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