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رسمياً.. تشافي مدرباً للسد القطري

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2019-05-28 | 15:41

رسمياً.. تشافي مدرباً للسد القطري

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أعلن نادي السد القطري، عن توصله لاتفاق رسمي مع تشافي هيرنانديز لاعب الفريق السابق من أجل تعيينه مديراً فنياً له بداية من الموسم المقبل، لتكون أولى تجاربه التدريبية.
وفاز الزعيم ببطولة الدوري القطري في موسم 2017/2018، تحت قيادة المدرب البرتغالي جوسوالدو فيريرا، الذي أعلن رحيله عن الفريق مع نهاية الموسم وتزامن معه اعتزال اللاعب الإسباني لكرة القدم للتفرغ إلى عالم التدريب.

وكشف الحساب الرسمي لنادي السد على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن "تشافي، سيبدأ عمله بداية من الموسم المقبل، مع الطاقم الفني الخاص به المكون من سيرجيو أوريول، إيفان توريس، أوسكار هيرنانديز، جوزيه مانويل، ديفيد باراتس، أنتونيو لوبو، سيرجيو جارسيا وأنتونيو ترامولاس.

وحدد تشافي موعد معسكره الإعدادي للموسم الجديد وسيكون في الفترة بين 14 تموز حتى 20 من نفس الشهر في مدينة وتحديدًا في جيرونا لجميع اللاعبين الدوليين والمحليين.

وكان الإسباني قد انتقل إلى صفوف السد في صيف عام 2015، قادماً من برشلونة بعد سنوات من الانجازات الرائعة في البطولات الإسبانية والأوروبية.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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