رسمياً.. تشافي مدرباً للسد القطري

وفاز الزعيم ببطولة الدوري القطري في موسم 2017/2018، تحت قيادة المدرب البرتغالي جوسوالدو فيريرا، الذي أعلن رحيله عن الفريق مع نهاية الموسم وتزامن معه اعتزال اللاعب الإسباني لكرة القدم للتفرغ إلى عالم التدريب.وكشف الحساب الرسمي لنادي السد على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن "تشافي، سيبدأ عمله بداية من الموسم المقبل، مع الطاقم الفني الخاص به المكون من سيرجيو أوريول، إيفان توريس، أوسكار هيرنانديز، جوزيه مانويل، ديفيد باراتس، أنتونيو لوبو، سيرجيو جارسيا وأنتونيو ترامولاس.

وحدد تشافي موعد معسكره الإعدادي للموسم الجديد وسيكون في الفترة بين 14 تموز حتى 20 من نفس الشهر في مدينة برشلونة وتحديدًا في جيرونا لجميع اللاعبين الدوليين والمحليين.

وكان الإسباني قد انتقل إلى صفوف السد في صيف عام 2015، قادماً من برشلونة بعد سنوات من الانجازات الرائعة في البطولات الإسبانية والأوروبية.