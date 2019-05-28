اعتقال 'ارهابي' في كركوك

وقالت الخلية في بيان تلقت، الخليج 365، نسخة منه، إن "قوة من وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية القت القبض على ارهابي في منطقة التون كوبري بمحافظة كركوك والمنتمي الى مايسمى المفارز الأمنية لعصابات داعش".



يشار الى ان القوات الامنية تعلن بين فترة واخرى عن اعتقال العديد من الاشخاص المشتبه بهم بجرائم جنائية و"ارهابية".



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