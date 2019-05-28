بالصور .. ﺣﺮﻳﻖ في ثاني مقبرة باربيل

وقال المصدر، لـ الخليج 365، إن "حريقا اندلع، بعد ظهر اليوم، في مقبرة ﺳﻴﺪ ﻣﻌﺮﻭﻑ على شارع 40 بمحافظة اربيل"، مبينا أن طفرق الاطفاء توجهت الى المكان".

ويعد هذا الحريق هو الثاني من نوعه خلال اقل من 24 ساعة اذ اندلع حريق امس الاثنين، خلف سوق نشتيمان في مقبرة الكبير وسط مدينة أربيل ما ادى الى الحاق اضرار مادية دون وقوع اية خسائر بشرية.

