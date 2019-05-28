نائب كردي يكشف عن موعد تشكيل حكومة اقليم كردستان

واضاف شاويس، ان "الوضع العام حاليا بالاقليم يسير باتجاه ايجابي"، مرجحا "ان يتم تشكيل الحكومة وتسميها اعضاءها بشكل رسمي بعد عطلة عيد الفطر".
وكان النائب عن الاتحاد الوطني االكردستاني شيروان ميرزا اكد في 3 نيسان 2019، ان رؤية الاتحاد في مباحثات تشكيل حكومة الاقليم ترتكز حول محاور محددة ابرزها الشراكة الحقيقية والاستحقاق الانتخابي وتحديد صلاحيات رئاسة الاقليم ضمن نظام برلماني مشابه للنظام الاتحادي.
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