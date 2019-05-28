لودريان: فرنسا تكثف جهودها لتجنيب أربعة جهاديين فرنسيين الإعدام في العراق

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باريس: قال وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان الثلاثاء إن بلاده تكثف جهودها لتجنيب أربعة جهاديين فرنسيين عقوبة الإعدام في العراق، لإدانتهم بالانتماء إلى تنظيم الدولة الإسلامية.

وفي حديث لإذاعة "فرانس انتر"، أكد الوزير الفرنسي "نكثّف خطواتنا من أجل تجنيب هؤلاء الفرنسيين الأربعة عقوبة الإعدام".