بعد الجيل الجديد.. الاتحاد الوطني يقاطع جلسة التصويت على انتخاب رئيس الاقليم

وقال مراسل الخليج 365، ان كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني في برلمان اقليم كردستان مقاطعة جلسة التصويت على منصب رئيس اقليم كردستان. واضاف ان قرار المقاطعة جاء لعدم اداراج موضوع منصب محافظة كركوك في جدول اعمال الجلسة.



كما قررت كتلة الجيل الجديد مقاطعة جلسة انتخاب رئيس اقليم كردستان، بسبب الاعتراض على الية التصويت.

كما قررت كتلة الجيل الجديد مقاطعة جلسة انتخاب رئيس اقليم كردستان، بسبب الاعتراض على الية التصويت.

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