اخبار العالم / اخبار العراق

كتلة الجيل الجديد تعلن انسحابها من جلسة انتخاب رئيس لإقليم كردستان

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements
وقال النائب عن الكتلة مام برهان قانع في مؤتمر صحافي حضرته الخليج 365، إن "حركة الجيل الجديد انسحبت من جلسة التصويت على رئيس الإقليم".

وأضاف قانع، أن ذلك جاء بسبب "اعتراض الحركة على آلية الانتخابات".


ومن المتوقع أن تشهد جلسة برلمان كردستان لهذا اليوم، انتخاب رئيس جديد للإقليم.
Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر كتلة الجيل الجديد تعلن انسحابها من جلسة انتخاب رئيس لإقليم كردستان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا