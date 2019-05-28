كتلة الجيل الجديد تعلن انسحابها من جلسة انتخاب رئيس لإقليم كردستان

وقال النائب عن الكتلة مام برهان قانع في مؤتمر صحافي حضرته الخليج 365، إن "حركة الجيل الجديد انسحبت من جلسة التصويت على رئيس الإقليم".
وأضاف قانع، أن ذلك جاء بسبب "اعتراض الحركة على آلية الانتخابات".
ومن المتوقع أن تشهد جلسة برلمان كردستان لهذا اليوم، انتخاب رئيس جديد للإقليم.
وأضاف قانع، أن ذلك جاء بسبب "اعتراض الحركة على آلية الانتخابات".
ومن المتوقع أن تشهد جلسة برلمان كردستان لهذا اليوم، انتخاب رئيس جديد للإقليم.
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