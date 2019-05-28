بالفيديو: مواطنون يحتفلون بعيد ' الطسة'

وقد لاقى الفيديو الطريف إنتشاراً في صفوف المواطنين على مواقع التواصل، وسط مطالبات بالالتفات الى حال الطرقات وتحسينها. وبحسب المعلومات، فانه وبعد فشل جميع محاولات رئيس بلدية البربارة رالف نادر لتأمين زفت لاصلاح الحفر التي ملأت اوتوستراد البربارة طيلة عام من دون اي تقدم يذكر قرر نادر تحريك الرأي العام في مسعى لاحراج المعنيون في وزارة الأشغال فيتحركوا. وقام رئيس البلدية برفقة صديقا له بتصوير فيديو من امام احدى الحفر على اوتوستراد البربارة مع قالب حلوى وشمعة للاحتفال بعيد مولد "الجورة" التي بلغت عامها الاول وتجاهل المعنيين سائر. وقال نادر: "لم يبق امامنا سوى هذه الطريقة ليلتفت احد الينا ويسمع مطالبنا."







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