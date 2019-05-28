احتراق 20 محلا تجاريا في الكرمة 'صور'

وقال مراسل الخليج 365، ان حريقا كبيرا اندلع اليوم في 20 محلا تجاريا بسوق الكرمة في محافظة البصرة، ما ادى الى الحاق اضرار مادية دون وقوع اية خسائر بشرية.

واضاف المراسل ان فرق الدفاع المدني تمكنت من اخماد الحريق، مشيرا الى ان اندلاع هو بسبب تماس كهربائي.



يذكر أن عدد من المحافظات تشهد بين فترة وأخرى اندلاع حرائق عدة، لاسيما في دوائر الدولة والأسواق التجارية، فيما تعزو فرق الدفاع المدني غالبيتها إلى حدوث تماس كهربائي.