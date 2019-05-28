ولكن شابا يدعى تونيك تورغانبيك (18) عاما، كان يركن سيارته من جهة النافذة التي أطل منها الطفل فهرع الشاب لالتقاطه، لكنهما سقطا معا لهول الصدمة، وهذا ما خفف من حدة السقوط وأنقذ الطفل من موت محتم.
وقال تورغانبيك: "عندما رأيته كان يطير بالفعل إلى أسفل ولم أفكر بشيء، لكن بعد لحظة أمسكت به. لا أعرف ماذا حدث بعد ذلك لأنني فقدت الوعي لبعض الوقت، وعندما استفقت وجدت المكان يعج برجال الشرطة والمنقذين".
وتم نقل الطفل والشاب الذي أنقذه إلى المستشفى. ولم يصب الطفل بجراح خطيرة، فيما أصيب تورغانبيك بخدوش في رأسه ويديه.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو... العناية الالهية تنقذ طفل سقط من الطابق الخامس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.