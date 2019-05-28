بالصور.. اخماد حريق اندلع بمجمع المشن

وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365، ان "رجال الدفاع في منطقة الكرادة وسط بغداد تمكنوا، مع بدأ ساعات الصيام الاولى من اخماد حادث حريق نشب داخل مخزن للاطارات والبطاريات في المنطقة".



واضافت ان "فرقنا هرعت الى موقع الحادث وباشرت بعمليات الاقتحام والاخماد"، مشيرة الى "الحريق ادى الى الحاق اضرار مادية دون وقوع اية خسائر بشرية".

يذكر أن بغداد وعدداً من المحافظات تشهد بين فترة وأخرى اندلاع حرائق عدة، لاسيما في دوائر الدولة والأسواق التجارية، فيما تعزو فرق الدفاع المدني غالبيتها إلى حدوث تماس كهربائي.