النزاهة تضبط 'تجاوزاً' على عقارٍ قيمتُهُ عشرة مليارات دينارٍ في نينوى

وقالت المديرية في بيان تلقت السومرةي نيوز نسخة منه، إنها "رصدت حالات تجاوز على عقار تعود ملكيته إلى وزارة المالية وحق التصرف فيه لمجموعة من الورثة"، مبينة أن "مساحة العقار تناهز ستة دوانم وخمسمائة متر، وتقدر قيمته بعشرة مليارات دينار".وأضافت، أن "تحرياتها قادت إلى إقدام المتهمين على تقطيع العقار وبيعه على شكل قطع إلى المواطنين بسعر (600) إلى (750) ألف دينار للمتر الواحد، وأن هناك مساحة منه تقدربـ(800) متر ما زالت معروضة للبيع في أحد مكاتب بيع وشراء العقارات في المحافظة، أما المتبقي من العقار فقد لوحظ إنشاء العديد من الدور والهياكل عليه".

ولفتت المديرية، إلى "ضبطها أضابير شخصية لورثة صاحبة الحق بالتصرف في العقار في المكتب الذي تم عرض بيع قطعة فيه، فيما ضبطت متهمين اثنين ادعى الأول أنه وكيل صاحب المكتب، والثاني يعمل بإدارته في موقع العقار".



وتابعت، أن "الهيئة التحقيقية القضائية المختصة بالنظر بقضايا النزاهة بالمحافظة قررت إجراء التحقيق استنادا إلى أحكام المادة (444/11) عقوبات، وتوقيف المتهمين على ذمة التحقيق".