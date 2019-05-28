مقتل عنصرين من الحشد العشائري وإصابة ثالث بانفجار مفخخة بين بيجي وحديثة

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "سيارة مفخخة مركونة في منطقة الجزيرة شرق ناحية بروانة الواقعة بين قضاءي حديثة وبيجي".
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "الانفجار أسفر عن مقتل عنصرين من الحشد العشائري وإصابة ثالث"، متابعاً أن "قوة أمنية طوقت مكان الحادث ومنعت الاقتراب منه".
وشهدت محافظة الأنبار، أمس الأول الأحد (26 ايار 2019)، مقتل منتسب في الحشد العشائري بانفجار عبوة ناسفة على طريق هيت كبيسة (٧٠كم غرب الرمادي).
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "الانفجار أسفر عن مقتل عنصرين من الحشد العشائري وإصابة ثالث"، متابعاً أن "قوة أمنية طوقت مكان الحادث ومنعت الاقتراب منه".
وشهدت محافظة الأنبار، أمس الأول الأحد (26 ايار 2019)، مقتل منتسب في الحشد العشائري بانفجار عبوة ناسفة على طريق هيت كبيسة (٧٠كم غرب الرمادي).
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