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مقتل عنصرين من الحشد العشائري وإصابة ثالث بانفجار مفخخة بين بيجي وحديثة

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وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "سيارة مفخخة مركونة في منطقة الجزيرة شرق ناحية بروانة الواقعة بين قضاءي حديثة وبيجي".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "الانفجار أسفر عن مقتل عنصرين من الحشد العشائري وإصابة ثالث"، متابعاً أن "قوة أمنية طوقت مكان الحادث ومنعت الاقتراب منه".


وشهدت محافظة الأنبار، أمس الأول الأحد (26 ايار 2019)، مقتل منتسب في الحشد العشائري بانفجار عبوة ناسفة على طريق هيت كبيسة (٧٠كم غرب الرمادي).
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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