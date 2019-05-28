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نائب يطالب بالتحقيق بمصادر أموال عوائل كانت تتاجر مع النظام السابق

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وقال الصيادي في حديث لـ الخليج 365، إنه "لا يخفى على الجميع أن بعض الأسماء والعوائل والقيادات كانت لا تملك شيئاً يذكر سوى قوت يومها وبعضها كان يعمل في تجارة التهريب مع النظام المقبور عدي وقصي وغيرهم، وعند سقوط النظام تم الاستحواذ على هذه الأموال والعقارات التي سجلت بأسمائهم وهي عائدة للدولة، وبعضهم قام بسرقة الأموال وبناء مولات وبنوك والاستحواذ على بعض البنوك التي سجلت بأسمائهم في زمن الدكتاتورية".

وأضاف، أن "بعضهم أودع هذه الأموال ضمن البنوك ولم يُسألوا من أين حصلوا على هذه الأموال، وكذلك بعض السياسيين الجدد من مزدوجي الجنسية وغير المزدوجين قاموا بشراء عقارات داخل العراق وخارجه من خلال سرقة أموال الشعب وتهريبه".

وتابع الصيادي قائلاً: "نطالب القضاء وهيئة النزاهة بالتحقيق بهذه الأموال وسرقتها وتهريبها وبالعقارات وتحت أي أسماء قاموا بتسجيلها وفتح جميع الأموال المودعة داخل البنوك العاملة في الدولة العراقية وخارجها والسؤال عن مصادر حصولها ووضع الحجز عليها ومصادرتها وأن الأسماء معروفة".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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