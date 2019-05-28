نائب يطالب بالتحقيق بمصادر أموال عوائل كانت تتاجر مع النظام السابق

وأضاف، أن "بعضهم أودع هذه الأموال ضمن البنوك ولم يُسألوا من أين حصلوا على هذه الأموال، وكذلك بعض السياسيين الجدد من مزدوجي الجنسية وغير المزدوجين قاموا بشراء عقارات داخل العراق وخارجه من خلال سرقة أموال الشعب وتهريبه".
وتابع الصيادي قائلاً: "نطالب القضاء وهيئة النزاهة بالتحقيق بهذه الأموال وسرقتها وتهريبها وبالعقارات وتحت أي أسماء قاموا بتسجيلها وفتح جميع الأموال المودعة داخل البنوك العاملة في الدولة العراقية وخارجها والسؤال عن مصادر حصولها ووضع الحجز عليها ومصادرتها وأن الأسماء معروفة".
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