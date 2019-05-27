تطهير احد اهم ملاذات 'داعش' في كركوك

وقال حربية في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "قيادة المقر المتقدم للعمليات المشتركة وبالتنسيق مع الفرقة الثالثة والسادسة للشرطة الاتحادية ولوء 22 حشد شعبي محور الشمال واللواء 56 للحشد العشائري, وبأسناد طيران الجيش, نفذت عملية امنية والتي اسفرت عن تحرير مناطق الغرة و محكور و فتح طريق الحمدونية - طويلعة ورفع 12 عبوة ناسفة و تدمير أربعة مضافات لأرهاب داعش".واضاف ان "هذه المناطق كانت تشكل خطر على المواقع النفطية في محيط قضاء الدبس وحقل باي حسن النفطي ومناطق الحويجة والدبس وتمثل منطقة مرور فلول داعش الارهابي الى مناطق قضاء مخمور وناحية سركران"، مشيرا الى انه "الان أصبحت محكمة ومغلقة بوجه اي تسلل الى مناطق كركوك الاخرى".

يذكر ان القوات امنية تنفذ بين فترة واخرى عمليات ضد عناصر ومواقع تنظيم "داعش" في مناطق متفرقة من البلاد، حيث تتمكن من قتل واعتقال عدد من عناصر التنظيم وتدمير انفاقهم ومضافاتهم التي يستخدموها منطلقا لاستهداف المناطق الامنة.

