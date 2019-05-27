الحلبوسي والربيعي يبحثان وضع قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

وقال مكتب الحلبوسي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي استقبل، اليوم الاثنين، وزير الاتصالات نعيم الربيعي، وبحث اللقاء وضع قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في العراق، وأهمية الأجيال المتقدمة من خدمات الاتصالات، والحفاظ على أمن الدولة".



وأضاف ان الحلبوسي "ناقش سبل تطوير البنى التحتية لهذا القطاع الحيوي، وآليات الاستثمار الأمثل له، وضرورة مساهمته في زيادة إيرادات الدولة"، مشيرا الى أن "اللقاء تطرق إلى القوانين الخاصة بالاتصالات".

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