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اندلاع حريق في محال تجارية شمالي بغداد

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وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "حريقا كبيرا اندلع في عدد من المحال التجارية بمنطقة الشعب شمالي بغداد".

واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "فرق الدفاع المدني وصلت الى مكان الحادث وتحاول اخماده".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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