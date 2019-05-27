اندلاع حريق في محال تجارية شمالي بغداد

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "حريقا كبيرا اندلع في عدد من المحال التجارية بمنطقة الشعب شمالي بغداد".

واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "فرق الدفاع المدني وصلت الى مكان الحادث وتحاول اخماده".

