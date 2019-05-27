سوريا: قصف إسرائيلي يستهدف ريف القنيطرة

أفادت وكالة "سانا" السورية الرسمية، الاثنين، بوقوع قصف إسرائيلي على تل الشعار بريف القنيطرة. وأكدت الوكالة "سقوط جرحى وتدمير آلية عسكرية، جراء القصف الاسرائيلي".

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