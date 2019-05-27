الدفاع المدني يعلن السيطرة على حريق اندلع بخزان في حقل شرق تكريت

وقالت مديرية الدفاع المدني في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "فرق الدفاع المدني تسيطر على حادث حريق اندلع بخزان غاز بحقل عجيل ضمن ناحية العلم شرق تكريت، دون اي اصابات تذكر".

يذكر أن بغداد وعدداً من المحافظات تشهد بين فترة وأخرى اندلاع حرائق عدة، لاسيما في دوائر الدولة والأسواق التجارية، فيما تعزو فرق الدفاع المدني غالبيتها إلى حدوث تماس كهربائي.