تدمير معسكرين لـ'داعش' واعتقال عدد من عناصر التنظيم في الانبار

وقال قائد عمليات الانبار اللواء الركن محمود الفلاحي في بيان تلقت، السورمية نيوز، نسخة منه، إن "قطعات قيادة الجيش البطل ممثلة بقطعات فق 1 وفوج المغاوير شرعت اليوم بعملية مشتركة في الصحراء الغربية منطقة (حسينيات -عامج) وملاحقة فلول داعش الإرهابية في الصحراء حيث تمكنت القطعات البطلة من تدمير معسكرات عائدة للتنظيم الإرهابي عدد 2 واعتقال عدد منهم وحرق عجله نوع بيك اب تيوتا والاستيلاء على أسلحتهم وتجهيزاتهم وحرق الكثير من المؤن التي كان يستخدمها عناصر التنظيم الإرهابي إضافة إلى بعض الأجهزة الإلكترونية وأجهزة الاتصال كان يستخدمها عناصر التنظيم المجرم".



واضاف الفلاحي، أن "جميع العمليات التي تحدث ضمن قاطع عمليات الأنبار هي من تخطيط وإشراف عمليات الانبار، لأن جميع قطعات الجيش والشرطة وباقي الوكالات تحت إمرة قيادة العمليات".



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