نائب: العراق وصل لمرحلة الاكتفاء بالحنطة والمحافظة على هذا الانجاز واجب الحكومة

وقال البديري في حديث لـ الخليج 365، إن "كميات المحصول المسوق من الحنطة مع وفرة الامطار بهذا الموسم فاقت كل التوقعات حيث امتلأت جميع مخازن وزارة التجارة وبدأ تحويل الفائض من المحصول الى مخازن اقليم كردستان"، مبينا ان "عمليات الخلط التي كانت تحصل بالاعوام السابقة في المطاحن كانت 90% حنطة مستوردة و10% محلية اما اليوم فان الحنطة المحلية كانت بنسبة 100% مايعني الوصول الى الاكتفاء الذاتي وبنوعيات وجودة تضاهي الاجنبي وتتعداه بمراحل عديدة وهي المرة الاولى التي تحصل بالعراق".واضاف البديري، ان "هذا النجاح اسكت جميع المشككين بقدرة المنتج المحلي وكفاءة وخبرة الفلاح العراقي، مايجعلنا امام حاجة لدعم المنتج المحلي بشكل اكبر من خلال وضع خطط استراتيجية للاعوام المقبلة لضمان استمرار هذا الارتفاع بالمنتج المحلي ودعم الفلاح بشكل اكبر خاصة ان حجم الاحتياطي من المياه لهذا العام هو اضعاف ماكان عليه بالاعوام السابقة مايعطي الحكومة مساحة كافية لاستمرار التوسعة بالخطط الزراعية وصولا الى تجاوز مرحلة الاكتفاء الذاتي الى مرحلة التصدير".واكد البديري، ان "الفلاح والارض العراقية ارسلا رسالة واضحة الى الجميع بانهما الافضل عالميا، وبحال توفرت الظروف والدعم فان العراق لن يكون بحاجة للاستيراد مايجعل الحكومة الحالية امام اختبار مهم جدا لدعم المنتج المحلي والمحافظة على النجاح للاعوام المقبلة".

وكان وزير التجارة محمد هاشم العاني اعلن، الجمعة 17 ايار 2019، تسويق قرابة المليون طن من محصول الحنطة المحلية في تسع محافظات لغاية يوم 17 أيار الحالي.

