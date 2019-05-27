مكتب عبد المهدي يعلن موعد افتتاح المنطقة الخضراء بالكامل

وقال سكرتير عبد المهدي الفريق الركن محمد حميد البياتي في حديث لـ الخليج 365، إن "المنطقة الخضراء ستفتح بالكامل خلال 24 ساعة ابتداءً من اول ايام عيد الفطر المبارك". وامر رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، في 31 اذار 2019، بفتح المنطقة الخضراء وسط بغداد 24 ساعة خلال ايام العطل والجمعة.

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