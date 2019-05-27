نائب: بغداد لا يمكنها قطع رواتب موظفي كردستان

وقال كوجر في حديث لـ الخليج 365، لإن "بغداد لايجوز لها ان تقطع رواتب موظفي اقليم كردستان، لعدم وجود نص قانوني يسمح لهم باتخاذ هذا الاجراء"، مبينا ان "المادة العاشرة من الموازنة الاتحادية لسنة 2019 بالفقرة ثانيا/ج اشارت بكل وضوح الى ان الحكومة الاتحادية تلتزم بدفع مستحقات الاقليم بما فيها رواتب موظفي الاقليم يقابلها التزام الاقليم بدفع مستحقات نفطية تساوي 250 الف برميل يوميا في الفقرة (أ ) من نفس المادة".وأضاف ان "نفس المادة اشارت الى انه بحال عدم التزام الاقليم بتسديد ماعليه فيتم استقطاع الضرر الناتج عن عدم التزام الاقليم من نسبة الاقليم"، لافتا الى ان "المادة بمجملها لم تتحدث عن اسقطاع رواتب موظفي الاقليم لان الاتفاق كان واضحا باهمية ابعاد رواتب الموظفين عن جميع الخلافات والتقاطعات السياسية".

وكان عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني ماجد شنكالي دعا، الاحد 7 نيسان 2019، إلى ابعاد موظفي اقليم كردستان عن الصراعات السياسية العقيمة.



وكشفت النائبة عن ائتلاف النصر هدى سجاد، الثلاثاء 23 نيسان 2019، عن نيتها رفع دعوى قضائية على رئيس الحكومة عادل عبد المهدي ووزير المالية فؤاد حسين حول ملف دفع مبالغ مالية لاقليم كردستان دون تسديد الاقليم اي مستحقات من صادراته النفطية الى بغداد.