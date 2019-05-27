الدفاع المدني يوجه 15 فرقة وحوضية بإخماد حريق 'معسكر الرشيد'

وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "مناشدات كثيرة وردت إلى الدفاع المدني من قبل المواطنين بسبب الانبعاثات الغازية المصاحبة لحرق النفايات في منطقة معسكر الرشيد سابقاً، والواقعة على الخط السريع بين منطقة الكرادة والزعفرانية بجانب الرصافة من بغداد والتي تقع على عاتق ومسؤولية أمانة بغداد، ونظراً لإستمرار تلك الانبعاثات الغازية على مدى ثلاث أيام متواصلة وما تشكله من أضرار على المناطق السكنية القريبة".



وأضاف البيان، أنه نظراً لتلك المناشدات "وجه الدفاع المدني عدداً من فرق إطفاء والبالغة 15 فرقة وحوضية من أجل إخماد النيران وإنهاء الانبعاثات الغازية رغم ما يشكله من ضغط واستنزاف لقدرات فرق الإطفاء المثقلة والمعنية بإخماد حوادث الحريق المتكررة في تلك المنطقة كان آخرها مول سنتر الربيع الذي شكل عبئاً على فرق الدفاع المدني حتى تمكنت بوقت قياسي من إخماد حادث دون ووقوع إصابات بشرية تذكر بفضل المهنية عالية والكفاءة التي تحلى بها رجال الدفاع وسرعة استجابة فرقنا بالوصول إلى موقع الحادث".

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