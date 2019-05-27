التجارة: بيان النزاهة بشأن التلاعب بصنف الحنطة في ديالى يعود لعام 2017

وقالت التجارة في بيان، تلقت الخليج 365، نسخة منه، ان"هيئة النزاهة اصدرت في وقت سابق من اليوم بيانا، تحدثت فيه عن ضبط تلاعـب بصنـف الحنـطـة المـتسلمـة في ديالى، وتم نشره في وسائل الاعلام، لكن بعد التحقق من الموضوع تبين ان عملية الضبط تمت في الموسم التسويقي لعام 2017 وان ما جاء في البيان من معلومات سبق وان تم التحقيق فيها واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة".واشارت الوزارة الى، ان "الموسم التسويقي الحالي لم تسجل فيه أي مخالفات سواء في الفحوصات المختبرية التي تجري لتحديد صنف الحنطة المستلمة من الفلاحين، بسبب الاجراءات الادارية والفنية المتخذة وحالة الرقابة المشددة على عمليات الفحص والتسويق وتواجد مشرفين من المدراء العامين في هذه الوزارة يتابعون اليات الفحص والتدقيق".

وشددت الوزارة، على ان"ابوابها مفتوحة امام الجهات الرقابية وهي على اتم الاستعداد للتعاون والتنسيق لرصد المخالفات ومتابعتها والتحقيق فيها واتخاذ الاجراءات القانونية بشأنها".



وكانت هيئة النزاهة، قد اعلنت في وقت سابق من، اليوم الاثنين، أن مكتب تحقيق الهيئة في محافظة ديالى، ضبط عملية تلاعب في صنف الحنطة المتسلمة من قبل الشركة العامة لتجارة الحبوب التابعة لوزارة التجارة في المحافظة.