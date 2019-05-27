شرطة كركوك تعتقل متهمين اعترفوا بابتزاز امرأة وبيع إحدى كليتيها في أربيل

وقالت القيادة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "تم القبض على متهمين، ومن خلال التحقيق معهم اعترفوا بقيامهم بابتزاز إحدى المشتكيات وبيع إحدى كليتيها في إحدى مستشفيات محافظة أربيل، وصُدقت أقوالهم قضائياً من قبل شعبة الاتجار بالبشر وتم توقيفهم وفق المادة ( 6) خامساَ بدلالة المادة (1) من قانون مكافحة الاتجار بالبشر".



وأضاف البيان، أن "مديرية مكافحة إجرام كركوك ألقت القبض على عصابة تتكون من 5 متهمين في محاولة لسرقة أحد الدور السكنية في منطقة الأسرى والمفقودين وكذلك على متهمين اثنين, اعترفوا بسرقة المحلات التجارية وسرقة مبالغ مالية في قاطع عمل مكتب مكافحة اجرام دوميز، وصُدقت اقوالهم واعترفوا قضائياَ بارتكابهم الجرائم وتم توقيفهم وفق المادة ( 443 ق.ع )".

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