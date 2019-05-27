مجلس البصرة: ماضون بتحويل المحافظة الى اقليم

وقال مدير اعلام مجلس محافظة البصرة علي يوسف فياض في حديث لـ الخليج 365، ان "22 عضوا في المجلس وقعوا على طلب بتحويل البصرة إلى إقليم بعدد يفوق الأغلبية المطلقة في حين المطلوب هو 12 توقيعا"، مبينا ان "اي عضو لم يسحب توقيعه".واضاف إن "هذا القرار جاء من أجل حصول المحافظة على استحقاقاتها الكاملة"، مشيرا الى انه "تم رفع الطلب الى الامانة العامة مجلس الوزراء لاستكمال بقية الاجراءات".

يذكر أن النائب السابق وائل عبد اللطيف حاول في عام 2008 تحويل المحافظة الى اقليم دون أن تتكلل محاولته بالنجاح، وفي عام 2015 قدم النائب السابق محمد الطائي طلباً آخر الى المفوضية العليا للانتخابات لإقامة الاقليم مصحوباً بتواقيع 44 ألف ناخب، وقد قبلت المفوضية الطلب، إلا أن الحكومة المركزية وجهت بالتريث في تنظيم استفتاء جزئي، وهي المرحلة الثانية وقبل الأخيرة لتأسيس الاقليم.

