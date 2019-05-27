علي الدباغ سفيرا للعراق في سلطنة عمان

وأكد الحلبوسي خلال اللقاء "حرص العراق على بناء أفضل العلاقات مع محيطه الدولي والإقليمي"، مشيرا إلى "أهمية دور السفراء العراقيين في بناء هذه العلاقات وتمتينها، وأن يكونوا ممثلين للعراق خير تمثيل".
وتمنى الحلبوسي لـ"الدباغ التوفيق والنجاح في أداء مهام عمله".
وأعلنت سلطنة عمان في وقت سابق، أنها ستعيد فتح سفارتها في بغداد بعد نحو ثلاثة عقود من إغلاقها إبان الاجتياح العراقي للكويت، حسبما أعلنت وكالة الأنباء العمانية الحكومية.
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