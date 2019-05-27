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علي الدباغ سفيرا للعراق في سلطنة عمان

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وقال مكتب الحلبوسي في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي استقبل اليوم بمكتبه، علي الدباغ بمناسبة تسلمه مهام عمله سفيرا للعراق في سلطنة عمان".

وأكد الحلبوسي خلال اللقاء "حرص العراق على بناء أفضل العلاقات مع محيطه الدولي والإقليمي"، مشيرا إلى "أهمية دور السفراء العراقيين في بناء هذه العلاقات وتمتينها، وأن يكونوا ممثلين للعراق خير تمثيل".


وتمنى الحلبوسي لـ"الدباغ التوفيق والنجاح في أداء مهام عمله".

وأعلنت سلطنة عمان في وقت سابق، أنها ستعيد فتح سفارتها في بغداد بعد نحو ثلاثة عقود من إغلاقها إبان الاجتياح العراقي للكويت، حسبما أعلنت وكالة الأنباء العمانية الحكومية.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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