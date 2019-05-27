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رئيس بايرن ميونخ ينصح بواتينج بالرحيل

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2019-05-27 | 12:34

رئيس بايرن ميونخ ينصح بواتينج بالرحيل

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دعا رئيس نادي بايرن ميونخ، أولي هونيس، لاعب الفريق جيروم بواتينج، إلى المغادرة هذا الصيف والبحث عن نادٍ آخر.
وكانت هناك شائعات بأن باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد سيكونون على استعداد لإنهاء كابوس بواتينج والتفاوض للتعاقد معه.

والآن تم تأكيد الأمر من قبل هونيس بأن النادي سوف يستمع إلى العروض المقدمة للاعب البالغ من العمر 30 عامًا.


وقال هونيس لـ"سكاي ألمانيا": "كصديق، أنصح بواتينج بالبحث عن ناد جديد".

وأضاف: "إنه يحتاج إلى تحدٍ جديد، في الوقت الحالي يبدو وكأنه غريب".

وكافح بواتينج من أجل المشاركة مع الفريق البافاري تحت قيادة نيكو كوفاتش، ولعب 20 مباراة فقط.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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