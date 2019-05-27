رئيس بايرن ميونخ ينصح بواتينج بالرحيل

وكانت هناك شائعات بأن باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد سيكونون على استعداد لإنهاء كابوس بواتينج والتفاوض للتعاقد معه.

والآن تم تأكيد الأمر من قبل هونيس بأن النادي سوف يستمع إلى العروض المقدمة للاعب البالغ من العمر 30 عامًا.



وقال هونيس لـ"سكاي ألمانيا": "كصديق، أنصح بواتينج بالبحث عن ناد جديد".

وأضاف: "إنه يحتاج إلى تحدٍ جديد، في الوقت الحالي يبدو وكأنه غريب".

وكافح بواتينج من أجل المشاركة مع الفريق البافاري تحت قيادة نيكو كوفاتش، ولعب 20 مباراة فقط.

