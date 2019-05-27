رئيس بايرن ميونخ ينصح بواتينج بالرحيل

2019-05-27 | 12:34
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والآن تم تأكيد الأمر من قبل هونيس بأن النادي سوف يستمع إلى العروض المقدمة للاعب البالغ من العمر 30 عامًا.
وقال هونيس لـ"سكاي ألمانيا": "كصديق، أنصح بواتينج بالبحث عن ناد جديد".
وأضاف: "إنه يحتاج إلى تحدٍ جديد، في الوقت الحالي يبدو وكأنه غريب".
وكافح بواتينج من أجل المشاركة مع الفريق البافاري تحت قيادة نيكو كوفاتش، ولعب 20 مباراة فقط.
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