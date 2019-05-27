النقل توجه بدراسة تسهيل وصول المسافرين للمطار وإلغاء مرآب 'عباس بن فرناس'

وقالت وزارة النقل في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "وزير النقل عبد الله لعيبي أجرى زيارة ميدانية في مطار بغداد الدولي برفقة الوكيل الفني للوزارة و مدير سلطة الطيران علي خليل وعدد من مدراء التشكيلات ذات العلاقة".وأضاف البيان، أن وزير النقل "وجه لعمل اللجان المكلفة بمهمة دراسة إمكانية تسهيل وصول المسافرين الى صالات المطار والغاء مرآب ساحة عباس بن فرناس".

وكان الفريق الركن محمد حميد البياتي السكرتير الشخصي لرئيس الوزراء عادل عبد المهدي أعلن، الأحد (28 نيسان 2019)، أن الجهات المختصة ستقلل من كثرة العوائق في الطريق المؤدي الى مطار بغداد الدولي تمهيدا لرفعها بشكل نهائي.