العراق يحصد المرتبة الرابعة في مسابقة قرآنية دولية أقيمت بتركيا

وقال مدير المركز الوطني لعلوم القران في الوقف الشيعي، رافع العامري في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، إن "العراق حصد المركز الرابع على الدول الإسلامية المشاركة في المسابقة الدولية السابعة لحفظ القرآن الكريم وحسن التلاوة في تركيا بمشاركة 68 دولة عبر ممثل المركز القارئ عبد الله زهير الحسيني".وأوضح العامري ان "اللجنة المنظمة للمسابقة أعلنت مساء يوم أمس الأحد، في حفل اختتام المسابقة التي حضرها رئيس جمهورية تركيا ورئيس الشؤون الدينية وشخصيات سياسية ودينية نتائج المسابقة، اذ حصلت اندونيسيا على المرتبة الأولى وحلت تركيا على المرتبة الثانية وتلتها ليبيا في المركز الثالث وبعدها يأتي العراق رابعا والجمهورية الإسلامية الإيرانية حلت بالمرتبة الخامسة".

يذكر ان القارئ العراقي عبد الله زهير الحسيني قد حصل على المرتبة الأولى في مسابقة النخبة الوطنية الحادية عشرة التي اقامها المركز مؤخراً.