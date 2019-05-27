​ مصرع شخص بحادث سير في البصرة.. صور

افاد مصدر امني، اليوم الاثنين، بمصرع شخص بحادث سير في محافظة البصرة.

وقال المصدر، في حديث لـ الخليج 365، إن "حادث اصطدام وقع، اليوم، في الحي الصناعي بابي الخصيب بمحافظة البصرة بين عجلة نوع بيكب مع عجلة نوع خباطة، أسفر عن وفاة سائق عجلة بيكب".



وأوضح المصدر، أن "فرقة انقاذ من مركز ابي الخصيب توجهت الى مكان الحادث، واستخدمت اجهزة القطع والفصل لاخراج الجثة"، مشيرا الى "اضرار مادية جسيمة".

