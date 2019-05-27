فوائد مذهلة للّوز المنقوع بالماء... تعرفوا اليها!

ويقوم بعض الناس في كثير من الأحيان، بنقع اللوز بالماء أو مكعبات الثلج كي يحاربوا الطقس الحار، من دون أن يدركوا أنها تحمل فوائد صحية عديدة لأجسامهم.

فما هي فوائد اللوز المنقوع بالماء؟





- تحسين صحة القلب: يعتبر اللوز المنقوع بالماء غني بالأحماض الدهنية غير المشبعة الأحادية وغير المشبعة، التي يمكن أن تساعد على تحسين مستويات الكوليسترول ومنع النوبات القلبية والسكتات الدماغية وتصلب الشرايين. وقد وجدت إحدى الدراسات أن استهلاك اللوز يمكن أن يساعد على تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.



يحتوي اللوز المنقوع بالماء على كمية جيدة من الألياف التي تساعد على الهضم وتمنع الشعور بالجوع. في الواقع إن اللوز المنقوع بالماء هو وجبة مثالية للأشخاص الذي يحاولون تقليل عدد السعرات الحرارية المستهلكة من أجل خسارة الوزن.

- تنظيم ضغط الدم: إن المغنيسيوم الموجود في اللوز يمكن أن يساعد على تخفيض ضغط الدم.



- الحفاظ على صحة البشرة: يعتبر اللوز مصدراً مهماً للفيتامين E ومضادات الأكسدة الأخرى التي تغذي البشرة وتقلل من علامات الشيخوخة. كما يحتوي اللوز على مركبات تحارب سرطان الجلد والأضرار الناتجة عن سوء التغذية والتلوث والتعرض للأشعة فوق البنفسجية. الدهون الموجودة في اللوز صحية، فهي قادرة على تحسين الدورة الدموية والحفاظ على بشرة رطبة.