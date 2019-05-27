الحكم بإعدام فرنسي رابع في العراق

وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية، وفقاً لقناة "العربية"، أن "السلطات العراقية تصدر حكماً بالإعدام على فرنسي رابع منتم لداعش".
وكانت محكمة عراقية حكمت، أمس الأحد (26 ايار 2019)، بالإعدام على ثلاثة فرنسيين، أدينوا بالانضمام لتنظيم "داعش".
وعلقت الخارجية الفرنسية، اليوم الاثنين، على ذلك قائلة: "نعارض عقوبة الإعدام من حيث المبدأ".
وكانت محكمة عراقية حكمت، أمس الأحد (26 ايار 2019)، بالإعدام على ثلاثة فرنسيين، أدينوا بالانضمام لتنظيم "داعش".
وعلقت الخارجية الفرنسية، اليوم الاثنين، على ذلك قائلة: "نعارض عقوبة الإعدام من حيث المبدأ".
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