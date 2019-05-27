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الحكم بإعدام فرنسي رابع في العراق

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وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية، وفقاً لقناة "العربية"، أن "السلطات العراقية تصدر حكماً بالإعدام على فرنسي رابع منتم لداعش".

وكانت محكمة عراقية حكمت، أمس الأحد (26 ايار 2019)، بالإعدام على ثلاثة فرنسيين، أدينوا بالانضمام لتنظيم "داعش".


وعلقت الخارجية الفرنسية، اليوم الاثنين، على ذلك قائلة: "نعارض عقوبة الإعدام من حيث المبدأ".
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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