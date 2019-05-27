العراق في المركز التاسع عالميا باداء مناسك العمرة

وأضاف ان "جميع المعتمرين غادروا من مطارات بغداد – النجف الأشرف – البصرة – أربيل – السليمانية"، مبينا ان "العراق حصل على المركز التاسع بين دول العالم الإسلامي بإعداد المعتمرين وفق احصائيات وزارة الحج والعمرة السعودية، بعد دول باكستان وإندونيسيا والهند ومصر وتركيا والجزائر واليمن وماليزيا"".
وتوقع الكناني ان "يشهد موسم العمرة المقبل ارتفاعا ملحوظا بإعداد المعتمرين العراقيين بعد افتتاح منفذ عرعر الحدودي المؤمل إنجازه أواخر هذا العام، وذلك لإقبال المواطنين على عمرة البر بسبب انخفاض تكلفتها عن العمرة عن طريق الجو".
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