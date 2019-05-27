اخبار العالم / اخبار العراق

العراق في المركز التاسع عالميا باداء مناسك العمرة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements
وقال المتحدث الرسمي باسم الهيئة حسن فهد الكناني، في تصريح صحفي ورد الى الخليج 365، ان "عدد المعتمرين العراقيين الذين أدوا مناسك العمرة لغاية 20 رمضان بلغ نحو 270 الف معتمر".

وأضاف ان "جميع المعتمرين غادروا من مطارات بغداد – النجف الأشرف – البصرة – أربيل – السليمانية"، مبينا ان "العراق حصل على المركز التاسع بين دول العالم الإسلامي بإعداد المعتمرين وفق احصائيات وزارة الحج والعمرة ، بعد دول باكستان وإندونيسيا والهند ومصر وتركيا والجزائر واليمن وماليزيا"".


وتوقع الكناني ان "يشهد موسم العمرة المقبل ارتفاعا ملحوظا بإعداد المعتمرين العراقيين بعد افتتاح منفذ عرعر الحدودي المؤمل إنجازه أواخر هذا العام، وذلك لإقبال المواطنين على عمرة البر بسبب انخفاض تكلفتها عن العمرة عن طريق الجو".
Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر العراق في المركز التاسع عالميا باداء مناسك العمرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا