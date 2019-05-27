العراق في المركز التاسع عالميا باداء مناسك العمرة

وقال المتحدث الرسمي باسم الهيئة حسن فهد الكناني، في تصريح صحفي ورد الى الخليج 365، ان "عدد المعتمرين العراقيين الذين أدوا مناسك العمرة لغاية 20 رمضان بلغ نحو 270 الف معتمر".

وأضاف ان "جميع المعتمرين غادروا من مطارات بغداد – النجف الأشرف – البصرة – أربيل – السليمانية"، مبينا ان "العراق حصل على المركز التاسع بين دول العالم الإسلامي بإعداد المعتمرين وفق احصائيات وزارة الحج والعمرة السعودية، بعد دول باكستان وإندونيسيا والهند ومصر وتركيا والجزائر واليمن وماليزيا"".



وتوقع الكناني ان "يشهد موسم العمرة المقبل ارتفاعا ملحوظا بإعداد المعتمرين العراقيين بعد افتتاح منفذ عرعر الحدودي المؤمل إنجازه أواخر هذا العام، وذلك لإقبال المواطنين على عمرة البر بسبب انخفاض تكلفتها عن العمرة عن طريق الجو".